В России прикроют все "шопы" и "лаунжи"? Жёсткий закон сведёт на нет порочную моду

А может быть , стоит начать с тех слов, аналоги которых уже давно есть в русском языке? Вместо маркет-плейс - торговая площадка и т.д.?

Анатолий Рябенко

Это появилось потому что во все сферы руководства засели личности не русского происхождения. И вот хоть как то эти личности и гробят всё что ни наесть русское. Попытки были не однократно заменить иностранные вывески на русское произношение по это сразу игнорировали, топили всякими способами нагадить в русской стране русскому языку. Потому что на появлявшуюся критику было ноль внимания. Министерство культуры пустое место в правительстве.