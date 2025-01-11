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В России прикроют все "шопы" и "лаунжи"? Жёсткий закон сведёт на нет порочную моду

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Комментарии
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Марина Сковроньска
А может быть , стоит начать с тех слов, аналоги которых уже давно есть в русском языке? Вместо маркет-плейс - торговая площадка и т.д.?
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5 час.
S Sharkov
И офисы превращаются,  офисы превращаются в ... конторы.
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4 час.
Анатолий Рябенко
Это появилось потому что во все сферы руководства засели личности не русского происхождения. И вот хоть как то эти личности и гробят всё что ни наесть русское. Попытки были не однократно заменить иностранные вывески на русское произношение по это сразу игнорировали, топили всякими способами нагадить в русской стране русскому языку. Потому что на появлявшуюся критику было ноль внимания. Министерство культуры пустое место в правительстве.
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3 час.

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