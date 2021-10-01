Донбасс Сегодня

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— А из чего вашу колбасу делают? — Не скажу…

— А из чего вашу колбасу делают? — Не скажу…

— Мама, я ухожу добровольцем на войну. — Фима, только недалеко , чтоб я тебя видела. Муж застаёт жену с любовником.

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