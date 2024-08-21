GitHub запускает Copilot Autofix: ИИ для быстрого устранения уязвимостей в программно...

GitHub запускает Copilot Autofix: ИИ для быстрого устранения уязвимостей в программном кодеКомпания GitHub представила инструмент на базе искусственного интеллекта Copilot Autofix для помощи программистам в быстром устранении ошибок в коде, которые впоследствии могут стать одной из главных причин нарушений безопасности всего проекта.
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