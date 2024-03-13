В Литве сообщили о нападении на бывшего главу ФБК*

Портал Delfi сообщил, что в Вильнюсе неизвестный с молотком напал на экс-главу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов).