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Макрон опять поднял тему переговоров о мире на Украине при заведомо неприемлемых условиях

Макрон опять поднял тему переговоров о мире на Украине при заведомо неприемлемых условиях

В настоящее время возвращение к мирным переговорам находится в интересах как Москвы, так и Киева. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в эфире телеканала France 2.

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