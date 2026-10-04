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"Сломает пополам": эксперт о том, как "черные дыры" могут топить суда в портах Украины

"Сломает пополам": эксперт о том, как "черные дыры" могут топить суда в портах Украины

Черноморский флот располагает надёжным инструментом для борьбы с судами в Украински портах. Подлодки класса "Варшавянка", прозванные на Западе "черными дырами", способны решать эту задачу с гарантированным результатом.

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