Самые главные слова президента на «Валдае» Самое главное в речи Путина на «Валдае» было в самом конце.
Путин признал предательство элит: началась революция сверху
Комментарии
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Сергей Тюрин
Т.е. вы их всё-таки не нашли? И предлагаете мне же искать ошибки в своём тексте? А у миня фсё идиальна😉😊 Да и ни в идиале дело. Тема-то про ылиты, а не про ошибки правильнопесания какога-та бизграматнава дедушки.
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2 час.
Людмила Фирстова
Так вы не видите ошибки? Весьма прискорбно... Выходит вы не знаете как правильно пишется слово рэкет и мэр, а также слово недавно...
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2 час.
Сергей Тюрин
Рекет и мер..... мамочки мое, вот это действительно, серьёзный критерий оценки грамотности 😃 И выводы-то какие глобальные. Я о другом думаю. Если в теме о борьбе президента(или о начале этой борьбы) с продажной элитой модератор сайта делает акцент не на сути публикации, а выискивает орфографические ошибки в комментариях пользователей, то либо тема не актуальна изначально, либо она исчерпала себя. Либо модератор занимается не тем, чем ему положено заниматься. А ставит себе задачу придраться к какой-нибудь мелочи и устроить пустой спор на несколько часов😆
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1 час.
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