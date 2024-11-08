Путин признал предательство элит: началась революция сверху

Т.е. вы их всё-таки не нашли? И предлагаете мне же искать ошибки в своём тексте? А у миня фсё идиальна😉😊 Да и ни в идиале дело. Тема-то про ылиты, а не про ошибки правильнопесания какога-та бизграматнава дедушки.

Так вы не видите ошибки? Весьма прискорбно... Выходит вы не знаете как правильно пишется слово рэкет и мэр, а также слово недавно...

Сергей Тюрин

Рекет и мер..... мамочки мое, вот это действительно, серьёзный критерий оценки грамотности 😃 И выводы-то какие глобальные. Я о другом думаю. Если в теме о борьбе президента(или о начале этой борьбы) с продажной элитой модератор сайта делает акцент не на сути публикации, а выискивает орфографические ошибки в комментариях пользователей, то либо тема не актуальна изначально, либо она исчерпала себя. Либо модератор занимается не тем, чем ему положено заниматься. А ставит себе задачу придраться к какой-нибудь мелочи и устроить пустой спор на несколько часов😆