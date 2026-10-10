10 Most Disappointing TV Breakups, Ranked

Fans of TV shows can't help but become invested in romantic relationships that develop on-screen, and it was very painful to see these couples break up.
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