Сегодня электричество отключают на 38 улицах Астрахани и близлежащей к городу территории

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 17:00. В четверг, 21 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 38 улиц во всех районах (с 09:00 до 13:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 17:00); Приволжский район – с.