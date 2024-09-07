Пыль и уличный шум могут вызвать бесплодие и мужчин и женщин

Каждая седьмая пара в мире испытывает трудности с зачатием. Пытаясь определить, может ли окружающая среда играть какую-либо роль, команда Сёренсена из Датского института онкологии в Копенгагене изучила данные примерно 900 000 взрослых датчан в возрасте от 30 до 45 лет.