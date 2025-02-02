Гайдаровка объявила конкурс для школьников к 80-летию Великой Победы

Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара приглашает учащихся 4–11-х классов принять участие в творческом конкурсеПроект «В двух шагах от войны» направлен на сохранение памяти о войне, осмысление вклада жителей Архангельской области в Победу, изучение краеведческих источников и популяризацию художественной литературы на военную тематику.