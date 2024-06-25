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Замок Пугачёвой в деревне Грязь стоит не более 11 миллионов рублей

Популярная в свое время в СССР и РФ певица Алла Пугачева, сбежала из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, бросив на произвол судьбы похожий на замок особняк в деревне Грязь.

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