Замок Пугачёвой в деревне Грязь стоит не более 11 миллионов рублей

Популярная в свое время в СССР и РФ певица Алла Пугачева, сбежала из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, бросив на произвол судьбы похожий на замок особняк в деревне Грязь.
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