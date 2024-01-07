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Банки начнут возвращать украденные деньги по новым правилам

Банки начнут возвращать украденные деньги по новым правилам

В 2024 году банки начнут возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками, по новой схеме. В частности, после получения соответствующего заявления от клиента денежные средства должны вернуть в течение 30 дней, изменения в законе начнут действовать с 25 июля, .

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