Зачем команде Трампа погром USAID?

В начале февраля глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск раскрыл через заблокированную в РФ соцсеть X шокирующие подробности деятельности запрещённого в России Агентства США по международному развитию (USAID*): «Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?» Скриншоты публикаций Илона Маска и KanekoaTheGreat К своему посту И.