На трех автобусных маршрутах в Смоленске выявили нарушения

По данному поводу перевозчикам направили предостережения. Сегодня, в ходе общегородской планерки, представитель транспортного управления города сообщил о результатах проверок общественного транспорта, проведенных на прошлой неделе.
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