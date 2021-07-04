Аргентина сыграет с Колумбией в 1/2 финала Кубка Америки

Сборная Аргентины разгромила Эквадор (3:0) в 1/4 финала Кубка Америки. В полуфинале команда Лионеля Скалони в ночь на среду встретится с Колумбией, которая в серии послематчевых пенальти одолела Уругвай (0:0, 4:2 по пен.