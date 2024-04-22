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Параска заявила, что СБ Молдавии угрожала ей уголовной ответственностью

Параска заявила, что СБ Молдавии угрожала ей уголовной ответственностью

Сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) угрожали уголовной ответственностью за визит в Москву Наталье Параска – лидеру партии «Возрождение», вошедшей в политблок «Победа», передает РИА Новости.

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