В Росатоме заявили, что допускают взаимодействие с США по Запорожской АЭС Форматы взаимодействия с США по Запорожской АЭС (ЗАЭС) можно обсуждать, если будет соответствующее решение руководства России, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, 30 апреля сообщает «Интерфакс».
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