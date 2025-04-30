В Росатоме заявили, что допускают взаимодействие с США по Запорожской АЭС Форматы взаимодействия с США по Запорожской АЭС (ЗАЭС) можно обсуждать, если будет соответствующее решение руководства России, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, 30 апреля сообщает «Интерфакс».