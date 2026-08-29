Мегалиты говорят. Часть 31 Есть в Адыгее ещё один примечательный объект, расположенный недалеко от посёлка Каменномостский.
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