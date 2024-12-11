Сальдо допустил возможность переговоров с Украиной в 2025-м на условиях России

Руководитель Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что допускает возможность переговоров с киевской стороной в 2025 году, но только на условиях Российской Федерации и с сохранением освобожденных ею территорий.
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