Число безработных резко упало за месяц в Забайкалье

Позитивной статистикой поделился Росстат 75-го региона.Несмотря на резкое уменьшение количества безработных, Забайкалье все равно возглавляет антирейтинг среди регионов Дальневосточного федерального округа.
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