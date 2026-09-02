Хинштейн обсудил поддержку бизнеса в приграничных районах Курской области

Предприниматели приграничных районов Курской области получили субсидии на 5,5 млрд рублей, дополнительно 3 млрд рублей предварительно согласовано для расчистки неубранных сельхозплощадей.
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