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Закон и Порядок

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  • карюкалов вячеслав
    Есть такая тема.Спички - не игрушка
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Ни чего себе уже нерусям оружие раздают . Это что же теперь легально русских уничтожать будут . То есть мы уже в соей...Толпа приезжих пр...
  • людмила
    А блев - это от слова блевать?"Армяне самый доб...

За доказательство причастности России к убийству Фарион объявлена награда

За доказательство причастности России к убийству Фарион объявлена награда

Заказчиком убийства нацистки и русофобки Ирины Фарион якобы является Россия, и доказавший это может получит 12 тысяч долларов, заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук в в эфире львовского телеканала NTAУбийц ещё не нашли, но и так понятно, что это Россия, заявил свободовец: «В первую очередь, нам нужно найти убийц.

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