TVL Aptos вырос на 300 миллионов долларов за 7 дней

По мере приближения второй годовщины Aptos привлекает все больше внимания трейдеров и инвесторов. Об этом свидетельствует общая стоимость заблокированных средств (TVL), превысившая $300 млн за неделю роста.
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