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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин рассказал, сколько компаний объединил проект «Сделано в Москве» за четыре года

Более четырех лет проекту «Сделано в Москве» не исполнилось — он отмечает именно четырехлетие, за которое объединил более 7,5 тысячи компаний с продукцией в 35 категориях.

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