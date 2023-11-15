«РЖД» заменит носильщиков роботами

«РЖД» планирует запустить на московских железнодорожных вокзалах проект по использованию роботов-носильщиков, которые заменят «живых» носильщиков, помогающих пассажирам с крупногабаритным багажом его доставку к поездам.
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