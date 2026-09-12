Antora придумала батарею без лития: электричество превращается в жар и хранится в углероде

В США масштабируют необычные тепловые аккумуляторы Американские GrafTech International и Antora Energy договорились совместно развивать производство углеродных материалов для тепловых аккумуляторов.
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