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Аргументы и Факты

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В США посоветовали Зеленскому извиниться перед Путиным

В США посоветовали Зеленскому извиниться перед Путиным

Западные пользователи соцсети X (бывшая Twitter, в РФ заблокирована по требованию Генпрокуратуры) посоветовали президенту Владимиру Зеленскому попросить прощения у президента РФ Владимира Путина и спасти жизни украинцев.

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Комментарии
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Наталья Иванова
В США фрики натыкали по клавишам, а аргументы и факты прибежали и цитируют. Совсем ку ку.
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15 час.

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