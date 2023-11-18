В США посоветовали Зеленскому извиниться перед Путиным

Западные пользователи соцсети X (бывшая Twitter, в РФ заблокирована по требованию Генпрокуратуры) посоветовали президенту Владимиру Зеленскому попросить прощения у президента РФ Владимира Путина и спасти жизни украинцев.
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