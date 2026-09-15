Во Франции разогнали протестовавших из-за роста цен на топливо рыбаков

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разогнали демонстрацию рыбаков в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции, блокировавших подъездную дорогу к нефтебазе в знак протеста против роста цен на топливо.