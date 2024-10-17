17 минималистичных татуировок, которые доказывают, что меньше — значит лучше

Если вы планируете сделать татуировку, то уже наверняка столкнулись с муками выбора. Не хотите ничего кричащего или громоздкого, от чего наверняка быстро устанете? Тогда вам подойдет рисунок простой и лаконичный.
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