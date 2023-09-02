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Глава лиги «Наше Дело» – о скандале с Чурчаевым: «Такие события для нас неприемлемы. Контракт приостановлен»

«Нас эта ситуация тоже беспокоит. Бой сорвался в виду тех обстоятельств, с которыми вы знакомы. Мы уже несколько раз подчеркивали, что такие события для нас неприемлемы.

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