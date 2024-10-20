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Царьград

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Нардеп Дубинский констатировал крах всех целей, заявленных Киевом с 2014 года

Нардеп Дубинский констатировал крах всех целей, заявленных Киевом с 2014 года

Бывший член партии "Слуга народа" выступил с жёсткой критикой Зеленского, его политики и итогов десятилетнего пути Украины "в Европу".

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