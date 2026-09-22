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Выступление Лаврова на форуме «Диалог о фейках»

Выступление Лаврова на форуме «Диалог о фейках»

Во вторник, 22 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в IV Международном форуме «Диалог о фейках».

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