Al Hadath: ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия

Представители радикального палестинского движения ХАМАС и официальные лица Израиля сумели прийти к договоренности о сроках предполагаемого перемирия в рамках конфликта, разразившегося на территории сектора Газа.
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