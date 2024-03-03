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Al Hadath: ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия

Al Hadath: ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия

Представители радикального палестинского движения ХАМАС и официальные лица Израиля сумели прийти к договоренности о сроках предполагаемого перемирия в рамках конфликта, разразившегося на территории сектора Газа.

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