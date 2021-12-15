Сила в правде

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Американцы: в дуэли с Западом по Украине Путин пока ведет

Американцы: в дуэли с Западом по Украине Путин пока ведет

Известный политолог Уолтер Мид пишет в WSJ, что Путин переигрывает Запад по Украине. Россия монополизировала мировое внимание к теме, общественное мнение Запада расколото, а многие европейцы думают не об Украине, а о русском газе, - указывает автор.

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