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Авербух рассказал, что матч Франция — Испания крайне важен для французов

Авербух рассказал, что матч Франция — Испания крайне важен для французов

Сегодня состоится важный матч между сборными Франции и Испании на чемпионате мира по футболу. Как отметил серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и игрок футбольной команды «Старко» Илья Авербух, эта игра является одной из главных «вывесок» турнира, написал RTVI.

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