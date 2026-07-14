Сегодня состоится важный матч между сборными Франции и Испании на чемпионате мира по футболу. Как отметил серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и игрок футбольной команды «Старко» Илья Авербух, эта игра является одной из главных «вывесок» турнира, написал RTVI.