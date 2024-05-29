Бессонница: необычный способ быстро уснуть без таблеток

Согласитесь, нет ничего хуже, чем лежать в постели после утомительного дня. Ворочаться, считать овечек, вздыхать, открывать окно, закрывать окно, ходить в туалет или попить воды, слушать релакс-музыку и медитировать — но сна как не было, так и нет.