Выйти можно только через водную преграду: ВС РФ окружили группировку ВСУ в центральной части Часова Яра Российские войска окружили группировку противника в центральной части города Часов Яр в ДНР.
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Выйти можно только через водную преграду: ВС РФ окружили группировку ВСУ в центральной части Часова Яра Российские войска окружили группировку противника в центральной части города Часов Яр в ДНР.
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