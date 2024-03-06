Фермер работал с фундаментом и увидел ход вниз: он понял, что дом построен поверх лабиринта, которому много веков

Австрийский фермер работал с фундаментом дома, когда увидел глубокий проход вниз. Доступ к подземелью был тщательно замаскирован: Флориан Шмидт решил вызвать на место археологов и уже потом понял, что его дом выстроен поверх скрытого многие века лабиринта.
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