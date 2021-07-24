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Камеры ГИБДД будут штрафовать за новые нарушения ПДД РФ

Камеры ГИБДД будут штрафовать за новые нарушения ПДД РФ

На российских дорогах установлено огромное количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Устройства фиксируют нарушение ПДД: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, переезд за стоп линию, нарушение дорожной разметки.

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