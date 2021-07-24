Камеры ГИБДД будут штрафовать за новые нарушения ПДД РФ

На российских дорогах установлено огромное количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Устройства фиксируют нарушение ПДД: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, переезд за стоп линию, нарушение дорожной разметки.
На российских дорогах установлено огромное количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Устройства фиксируют нарушение ПДД: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, переезд за стоп линию, нарушение дорожной разметки.
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