© ТАСС/ Ruptly Глава МИД России призвал дождаться полноценного расследования МОСКВА, 14 января.
Лавров: расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает выводы СМИ
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(мы открыли "черные ящики", их содержимое уже дало немало интересной информации) очень (ёмкое) объяснение, то есть вообще нет никакого объяснения и зачем тогда нужно рот раскрывать. 🤣😂
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9 час.
Алексей Кузнецов
Да не язык это дипломатов такой. Автор статьи бестолковый. Что написал, какие выводы , согласованные с названием статьи. Что хотел сказать автор не понятно. Либо нас всех за дураков считают. Толи автор мудрец. Одно из двух.
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7 час.
Ина Куликова
Личнъй друг Лаврова не ОБЯЗАТЕЛЬНО друг России, а статья ни о чем. Ждите, мол...
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6 час.
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