Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Serg
    А когда она что нибудь умное писала? Брызжет слюной антисоветской. Клина словила- толи депресняк, толи деменция.Наступило время «...
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Лавров: расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает выводы СМИ

Лавров: расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает выводы СМИ

© ТАСС/ Ruptly Глава МИД России призвал дождаться полноценного расследования МОСКВА, 14 января.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(мы открыли &quot;черные ящики&quot;, их содержимое уже дало немало интересной информации) очень (ёмкое) объяснение, то есть вообще нет никакого объяснения и зачем тогда нужно рот раскрывать.  🤣😂
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9 час.
Алексей Кузнецов
Да не  язык это дипломатов такой. Автор статьи бестолковый. Что написал, какие выводы , согласованные с названием статьи. Что хотел сказать автор не понятно. Либо нас всех за дураков считают. Толи автор мудрец. Одно из двух.
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7 час.
Ина Куликова
Личнъй друг Лаврова не ОБЯЗАТЕЛЬНО друг России, а статья ни о чем. Ждите, мол...
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6 час.

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