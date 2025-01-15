Лавров: расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает выводы СМИ

ч чвсатпкьл (мы открыли "черные ящики", их содержимое уже дало немало интересной информации) очень (ёмкое) объяснение, то есть вообще нет никакого объяснения и зачем тогда нужно рот раскрывать. 🤣😂

Алексей Кузнецов Да не язык это дипломатов такой. Автор статьи бестолковый. Что написал, какие выводы , согласованные с названием статьи. Что хотел сказать автор не понятно. Либо нас всех за дураков считают. Толи автор мудрец. Одно из двух.