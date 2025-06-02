Власти Нового Уренгоя ищут подрядчика для прокладки водопровода в Коротчаево

В Коротчаево проведут водопровод к домам индивидуальной жилой застройки. Подрядчику, который возьмется за выполнение контракта, необходимо будет разработать проектную документацию, а затем осуществить строительство водопровода.
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