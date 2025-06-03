NYT: Атака Киева на российские военные аэродромы не остановит наступление ВС РФ Атака украинских FPV-дронов на российские военные аэродромы никак не отразится на темпах наступления ВС РФ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
NYT: Атака Киева на российские военные аэродромы не остановит наступление ВС РФ Атака украинских FPV-дронов на российские военные аэродромы никак не отразится на темпах наступления ВС РФ.
Свежие комментарии