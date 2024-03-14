В конгрессе США хотят проголосовать по Украине в обход спикера

Конгрессмены США пытаются добиться вынесения на голосование в палате представителей законопроекта о новом пакете помощи зарубежным демократиям, который включает финансирование армии Украины, в обход спикера Майка Джонсона.
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