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В конгрессе США хотят проголосовать по Украине в обход спикера

В конгрессе США хотят проголосовать по Украине в обход спикера

Конгрессмены США пытаются добиться вынесения на голосование в палате представителей законопроекта о новом пакете помощи зарубежным демократиям, который включает финансирование армии Украины, в обход спикера Майка Джонсона.

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