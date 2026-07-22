Захарова высказалась об обещании Бернема вернуть надежду Британии

Политика как она есть

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik иронично прокомментировала обещания нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема «вернуть надежду», предположив, что она может прятаться в Букингемском дворце.