МВД Румынии: два человека погибли, 11 спаслись с затонувшего судна в Черном море

Два человека погибли, 11 человек спаслись с затонувшего после пожара судна в Черном море. Об этом сообщило министерство внутренних дел Румынии, передает РИА Новости.
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