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Латыши тела мигрантов прячут в Белоруссии, раскрыл факты экс-депутат

Латыши тела мигрантов прячут в Белоруссии, раскрыл факты экс-депутат

Экс-депутат Европарламента раскрыл жуткую правду о границе Латвии. Латыши убивают мигрантов и прячут тела в Белоруссии, а вину сваливают на «спецназ Лукашенко».

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