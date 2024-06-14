Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВлаДимир
    Эх ты, "транспордер"😆RadarBox: занимав...
  • Evgeni Velesik
    Подал знак у Сицилии, когда проведения всю разведку и включил транспордеры?RadarBox: занимав...
  • Svetlana Kuzmina
    А вот, если страны G7 устроят ядерную провокацию на Украине мало им не покажется, пусть зарубят это у себя на носу.Страны G7 заявили...

Комитет ГД предложил рассмотреть 18 июня проект о праве МВД выдворять мигрантов

Комитет ГД предложил рассмотреть 18 июня проект о праве МВД выдворять мигрантов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству призвал депутатов нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект, который даст полицейским полномочия принимать решения по выдворению из России иностранцев и лиц без гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Ну теперь дело станет только за полиционерами, чтобы работали на совесть по защите своих налогоплательщиков, своего народа и не боялись применять закон.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх