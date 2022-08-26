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Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети – «Энергоатом»

Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети – «Энергоатом»

Запорожская АЭС полностью отключена от энергосети Украины, сообщила компания «Энергоатом». Специалисты не нашли замечаний к работе систем безопасности станции, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

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