Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети – «Энергоатом»

Запорожская АЭС полностью отключена от энергосети Украины, сообщила компания «Энергоатом». Специалисты не нашли замечаний к работе систем безопасности станции, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии