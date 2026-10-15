Между США и Израилем разворачивается операция, которую вполне можно назвать как «Спасти Нетаньяху». Администрация Трампа прекрасно понимает, что выборы в Кнессет, которые должны состояться 27 октября, партия Нетаньяху «Ликуд» с большой долей вероятности проиграет.
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